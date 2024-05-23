Политолог назвал два варианта взятия Харькова

Политолог Ростислав Ищенко обсудил с читателями "Военного дела" текущую ситуацию в Харьковской области и проанализировал действия российских войск.
— Например, наступление в Харьковской области. Можно ли считать его попыткой создать безопасный буфер, о котором упоминал президент Путин, или это скорее отвлекающий маневр?
— Это может быть всё вместе. Как правило, эффективная военная операция предусматривает несколько целей. Основная цель определяется в процессе и может изменяться в зависимости от обстоятельств, включая успехи войск и действия противника.
— Как ВС РФ смогут освободить Харьков, если учесть, что штурмовать миллионный город Россия не станет?
— Существует несколько подходов. Во-первых, возможен штурм. Напомню, что Мариуполь, который также крупный город, подвергался штурму. Во-вторых, Харьков могут блокировать или обойти, заставив украинское командование отступить без боя, подобно тому, как это произошло в 1943 году, когда советские войска вынудили немецкие войска отступить из Киева.
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