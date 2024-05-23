Военный эксперт: Киев боится свержения власти из-за того, что превратил народ в рабов

Леонков: Киев опасается свержения власти из-за того, что отправляет украинцев на убой

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что украинские власти очень опасаются свержения. Оно может случиться из-за того, что узурпация власти вопреки всем законам почти превратила украинцев в рабов и стала отправлять людей на убой.

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По мнению Леонкова, этот страх связан с тем, что на Украине уже стали появляться вооружённые подразделения, которые будут защищать от мобилизации мужчин и детей.

"Так как начали образовываться такие группы людей, они начнут наводить порядок. Проводить против них специальную операцию, чтобы разоружить и призвать к ответу закона, сил не хватает", — цитирует Леонкова NewsInfo. Ru.

Он добавил, что еще этому помешают внутренние противоречия: цены, выплаты, пенсии и другое. По словам эксперта, эти формирования — предпосылки к революционной ситуации.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов ранее сообщал, что военная разведка страны опасается операции по свержению властей Киева.