Военный эксперт Алексей Леонков считает, что украинские власти очень опасаются свержения. Оно может случиться из-за того, что узурпация власти вопреки всем законам почти превратила украинцев в рабов и стала отправлять людей на убой.
По мнению Леонкова, этот страх связан с тем, что на Украине уже стали появляться вооружённые подразделения, которые будут защищать от мобилизации мужчин и детей.
"Так как начали образовываться такие группы людей, они начнут наводить порядок. Проводить против них специальную операцию, чтобы разоружить и призвать к ответу закона, сил не хватает", — цитирует Леонкова NewsInfo. Ru.
Он добавил, что еще этому помешают внутренние противоречия: цены, выплаты, пенсии и другое. По словам эксперта, эти формирования — предпосылки к революционной ситуации.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов ранее сообщал, что военная разведка страны опасается операции по свержению властей Киева.
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