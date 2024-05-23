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New York Times: от Байдена требуют разрешить удары по России оружием США

1:06
Силовые структуры » Военные новости

Газета New York Times сообщает, что Госдепартамент США предложил администрации президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием.

New York Times: от Байдена требуют разрешить удары по России оружием США
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"По инициативе госдепартамента в администрации теперь идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета (на использование американского оружия по территории России), чтобы позволить украинцам наносить удары…. по ту стороны границы с Россией", — говорится в публикации.

По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с предложением, которое ещё не было официально представлено президенту Байдену. Также неизвестно, насколько сильно это предложение поддерживают люди из окружения президента.

Чиновники отмечают, что позиция Блинкена относительно американского оружия изменилась из-за успешных действий российских сил на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления являются провокационными и способствуют эскалации конфликта. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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