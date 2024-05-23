New York Times: от Байдена требуют разрешить удары по России оружием США

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Газета New York Times сообщает, что Госдепартамент США предложил администрации президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"По инициативе госдепартамента в администрации теперь идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета (на использование американского оружия по территории России), чтобы позволить украинцам наносить удары…. по ту стороны границы с Россией", — говорится в публикации.

По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с предложением, которое ещё не было официально представлено президенту Байдену. Также неизвестно, насколько сильно это предложение поддерживают люди из окружения президента.

Чиновники отмечают, что позиция Блинкена относительно американского оружия изменилась из-за успешных действий российских сил на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления являются провокационными и способствуют эскалации конфликта.