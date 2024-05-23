New York Times: от Байдена требуют разрешить удары по России оружием США

Газета New York Times сообщает, что Госдепартамент США предложил администрации президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием.
"По инициативе госдепартамента в администрации теперь идут оживленные дискуссии по поводу ослабления запрета (на использование американского оружия по территории России), чтобы позволить украинцам наносить удары…. по ту стороны границы с Россией", — говорится в публикации.
По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с предложением, которое ещё не было официально представлено президенту Байдену. Также неизвестно, насколько сильно это предложение поддерживают люди из окружения президента.
Чиновники отмечают, что позиция Блинкена относительно американского оружия изменилась из-за успешных действий российских сил на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления являются провокационными и способствуют эскалации конфликта.
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