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Генерал Ахмедов снят с должности командующего 20-й армией

Силовые структуры » Военные новости

Командующий 20-й армии генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов снят с поста. Ситуация на данный момент развивается, источники сообщают о развитии событий.

Генерал Ахмедов снят с должности командующего 20-й армией
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Ахмедов начал свою военную карьеру после окончания Новосибирского высшего командного училища. Он занимал различные командные должности, включая командира полка и командира бригады морской пехоты. В 2023 году Ахмедов получил повышение в воинском звании дважды, достигнув звания генерал-лейтенанта. Сухраб Ахмедов активно участвует в СВО с 2022 года. Его отец, Султан Ахмедов, также имел успешную военную карьеру, достигнув звания полковника.

Оба поколения семьи Ахмедовых получили высокие награды за службу в Вооруженных Силах СССР.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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