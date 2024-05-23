Немецкий журналист Репке: Волчанск скоро падёт

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Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Украина потеряет контроль над оставшейся частью города Волчанск в Харьковской области через несколько дней.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России контролируют около 40 процентов территории Волчанска. Репке отметил, что вывод украинских войск из оставшихся частей Волчанска кажется вопросом нескольких дней. Российские военные заняли административное здание города, где ранее "позировали" сотрудники ГУР Минобороны Украины.

Ганчев рассказал, что ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, включая мост через реку Волчья.