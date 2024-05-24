Правительственные силы ЦАР при поддержке ЧВК "Вагнер" продолжают широкомасштабную операцию против незаконных вооруженных групп. Об этом сообщают местные СМИ.
Сегодня ночью в районе севернее Сабо уничтожили троих боевиков. Этому предшествовала переброска дополнительных сил в регион.
Также в операции участвовали подразделения армии Чада, которые блокировали возможные переходы и маршруты отхода боевиков к государственной границе. Уже сегодня утром силы ЦАР и Чада при поддержке бойцов ЧВК "Вагнер" вступили в боестолкновение с крупной группой террористов в районе прииска Иреф. Местные источники утверждают об отсутствии потерь среди союзных сил.
В среду, 22 мая, ЦАР и Чад провели исторические переговоры об открытии общей границы. При посредничестве ЧВК "Вагнер" они также договорились поддерживать безопасность в регионе.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.