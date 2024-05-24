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ЦАР и Чад при поддержке ЧВК "Вагнер" продолжают рейды против боевиков

0:59
Силовые структуры » Военные новости

Правительственные силы ЦАР при поддержке ЧВК "Вагнер" продолжают широкомасштабную операцию против незаконных вооруженных групп. Об этом сообщают местные СМИ.

ЦАР и Чад при поддержке ЧВК "Вагнер" продолжают рейды против боевиков
Фото: flickr.com by US Army Africa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сегодня ночью в районе севернее Сабо уничтожили троих боевиков. Этому предшествовала переброска дополнительных сил в регион.

Также в операции участвовали подразделения армии Чада, которые блокировали возможные переходы и маршруты отхода боевиков к государственной границе. Уже сегодня утром силы ЦАР и Чада при поддержке бойцов ЧВК "Вагнер" вступили в боестолкновение с крупной группой террористов в районе прииска Иреф. Местные источники утверждают об отсутствии потерь среди союзных сил.

В среду, 22 мая, ЦАР и Чад провели исторические переговоры об открытии общей границы. При посредничестве ЧВК "Вагнер" они также договорились поддерживать безопасность в регионе.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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