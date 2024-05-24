ЦАР и Чад при поддержке ЧВК "Вагнер" продолжают рейды против боевиков

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Правительственные силы ЦАР при поддержке ЧВК "Вагнер" продолжают широкомасштабную операцию против незаконных вооруженных групп. Об этом сообщают местные СМИ.

Фото: flickr.com by US Army Africa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сегодня ночью в районе севернее Сабо уничтожили троих боевиков. Этому предшествовала переброска дополнительных сил в регион.

Также в операции участвовали подразделения армии Чада, которые блокировали возможные переходы и маршруты отхода боевиков к государственной границе. Уже сегодня утром силы ЦАР и Чада при поддержке бойцов ЧВК "Вагнер" вступили в боестолкновение с крупной группой террористов в районе прииска Иреф. Местные источники утверждают об отсутствии потерь среди союзных сил.

В среду, 22 мая, ЦАР и Чад провели исторические переговоры об открытии общей границы. При посредничестве ЧВК "Вагнер" они также договорились поддерживать безопасность в регионе.