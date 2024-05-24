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США продолжают поставки вооружений Украине

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Силовые структуры

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о планах США предоставить Украине новую военную помощь на сумму 275 миллионов долларов. В рамках этой помощи будут переданы снаряды для систем HIMARS, боеприпасы для артиллерии и противотанковые средства.

Блинкен подчеркнул, что ранее выделенная военная помощь уже была доставлена на передовую, а новая помощь будет отправлена в кратчайшие сроки.

Всего на поддержание киевского режима США выделили 60 млрд.$, большая часть из которых останется в Штатах. Америка спонсирует Украину ровно настолько, чтобы поддерживать приемлемый уровень эскалации, и никакие истеричные заявления киевских властей, которые бы желали получить весь военный арсенал Пентагона не имеют действия. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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