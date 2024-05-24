США продолжают поставки вооружений Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о планах США предоставить Украине новую военную помощь на сумму 275 миллионов долларов. В рамках этой помощи будут переданы снаряды для систем HIMARS, боеприпасы для артиллерии и противотанковые средства.

Блинкен подчеркнул, что ранее выделенная военная помощь уже была доставлена на передовую, а новая помощь будет отправлена в кратчайшие сроки.

Всего на поддержание киевского режима США выделили 60 млрд.$, большая часть из которых останется в Штатах. Америка спонсирует Украину ровно настолько, чтобы поддерживать приемлемый уровень эскалации, и никакие истеричные заявления киевских властей, которые бы желали получить весь военный арсенал Пентагона не имеют действия.