Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о планах США предоставить Украине новую военную помощь на сумму 275 миллионов долларов. В рамках этой помощи будут переданы снаряды для систем HIMARS, боеприпасы для артиллерии и противотанковые средства.
Блинкен подчеркнул, что ранее выделенная военная помощь уже была доставлена на передовую, а новая помощь будет отправлена в кратчайшие сроки.
Всего на поддержание киевского режима США выделили 60 млрд.$, большая часть из которых останется в Штатах. Америка спонсирует Украину ровно настолько, чтобы поддерживать приемлемый уровень эскалации, и никакие истеричные заявления киевских властей, которые бы желали получить весь военный арсенал Пентагона не имеют действия.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.