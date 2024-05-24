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В США вновь обвинили Китай в военной поддержке России в ходе Украинского кризиса

0:53
Силовые структуры

Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, заявил, что Китай, поддерживая Россию, становится участником конфликта на Украине. Он подчеркнул, что такая ситуация недопустима и должна быть прекращена.

В США вновь обвинили Китай в военной поддержке России в ходе Украинского кризиса
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

О'Брайен считает, что Китай играет активную роль в событиях, происходящих в ходе специальной военной операции России на территории Украины.

"Без помощи Китая Россия не могла бы бить украинские города и атаковать гражданские объекты таким образом, как это происходит ", - сказал представитель госдепартамента США.

В свою очередь Китай регулярно заявляет, что никаких поставок вооружения в Россию не производит, выступает за мирное урегулирование конфликта, виновниками которого считает страны Запада, спровоцировавшие Россию на действия военного характера. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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