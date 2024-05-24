В США вновь обвинили Китай в военной поддержке России в ходе Украинского кризиса

Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, заявил, что Китай, поддерживая Россию, становится участником конфликта на Украине. Он подчеркнул, что такая ситуация недопустима и должна быть прекращена.
О'Брайен считает, что Китай играет активную роль в событиях, происходящих в ходе специальной военной операции России на территории Украины.
"Без помощи Китая Россия не могла бы бить украинские города и атаковать гражданские объекты таким образом, как это происходит ", - сказал представитель госдепартамента США.
В свою очередь Китай регулярно заявляет, что никаких поставок вооружения в Россию не производит, выступает за мирное урегулирование конфликта, виновниками которого считает страны Запада, спровоцировавшие Россию на действия военного характера.
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