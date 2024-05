"Всех на фронт": украинских штабистов отправляют на фронт

В пятницу пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщила о том, что численность генштаба будет сокращена на 60%. Освободившиеся военнослужащие будут направлены на фронт.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International