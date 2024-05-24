"Всех на фронт": украинских штабистов отправляют на фронт

В пятницу пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщила о том, что численность генштаба будет сокращена на 60%. Освободившиеся военнослужащие будут направлены на фронт.
"Принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", говорится в сообщении.
Впрочем, сокращение численности штабных офицеров не отразится на качестве планирования операций: всё равно руководство осуществляют западные военные управленцы.
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