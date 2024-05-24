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"Всех на фронт": украинских штабистов отправляют на фронт

Силовые структуры

В пятницу пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщила о том, что численность генштаба будет сокращена на 60%. Освободившиеся военнослужащие будут направлены на фронт. 

"Всех на фронт": украинских штабистов отправляют на фронт
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", говорится в сообщении.

Впрочем, сокращение численности штабных офицеров не отразится на качестве планирования операций: всё равно руководство осуществляют западные военные управленцы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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