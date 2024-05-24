Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, обратился к странам-членам альянса с призывом снять ограничения на использование западного оружия Украиной для нанесения ударов по объектам, находящимся на территории, признанной международным сообществом как часть Российской Федерации.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину. Он также опроверг предположение о том, что страны альянса должны сбивать российские ракеты над территорией Украины с помощью своих систем противовоздушной обороны.
Таким образом, он ещё раз подчеркнул свою приверженность позиции необходимости "войны до последнего украинца". но без вовлечения Альянса в конфликт.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.