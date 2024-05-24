Столтенберг разрешил украинцам наносить удары по всей территории РФ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, обратился к странам-членам альянса с призывом снять ограничения на использование западного оружия Украиной для нанесения ударов по объектам, находящимся на территории, признанной международным сообществом как часть Российской Федерации.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину. Он также опроверг предположение о том, что страны альянса должны сбивать российские ракеты над территорией Украины с помощью своих систем противовоздушной обороны.

Таким образом, он ещё раз подчеркнул свою приверженность позиции необходимости "войны до последнего украинца". но без вовлечения Альянса в конфликт.