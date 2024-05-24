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Столтенберг разрешил украинцам наносить удары по всей территории РФ

0:46
Силовые структуры

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, обратился к странам-членам альянса с призывом снять ограничения на использование западного оружия Украиной для нанесения ударов по объектам, находящимся на территории, признанной международным сообществом как часть Российской Федерации.

Столтенберг разрешил украинцам наносить удары по всей территории РФ
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует отправлять свои войска на Украину. Он также опроверг предположение о том, что страны альянса должны сбивать российские ракеты над территорией Украины с помощью своих систем противовоздушной обороны.

Таким образом, он ещё раз подчеркнул свою приверженность позиции необходимости "войны до последнего украинца". но без вовлечения Альянса в конфликт. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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