ATM: опубликован список целей ВСУ в глубине России — от Москвы до курортов

ATM: в списке целей ВСУ в глубине РФ есть Москва, ядерные объекты и курорты

2:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Список того, "куда будет бить Украина в случае разрешения от Запада", опубликовали эксперты ArmyTimes.

Фото: ArmyTimes is licensed under Common Creative: свободное использование материала

По данным источников ATM в структурах нацразведки США, в список целей ATACMS, SCALP и (если дадут) Taurus в глубине России входят:

части ПВО,

военные штабы,

органы управления, городские администрации,

транспортные узлы (вокзалы, развязки, железнодорожные и автомобильные мосты),

нефтеперерабатывающие заводы

предприятия, производящие вооружения для ВС РФ.

Стоит напомнить, что газета The New York Times сообщила — теперь госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает инициативу снять запрет на применение американского вооружения для ударов по РФ и будет убеждать в этом Джо Байдена.

Карта России с указанием целей для ракет ATACMS была представлена главой комитета по иностранным делам Конгресса США Майклом Макколом.

Лидер НАТО Йенс Столтенберг также призвал США и ЕС отказаться от ограничений на применение западного вооружения внутри России.

Какие города могут оказаться под ударом Украины, и по каким целям в России хочет бить Киев?

Ракеты Storm Shadow и SCALP могут наносить удары на расстояние до 560 километров, Ракеты ATACMS block 1A, 2A и 4A могут бить на дальности от 220 до 300 километров.

Как отмечается, города и объекты до 300 километров от места запуска ракет могут быть потенциальными целями ударов, включая Крым, ЛДНР, курорты Краснодарского края и Новороссийск (если ракеты будут запущены с Херсонщины), а также все города до Тулы (если удары будут наноситься из Сумской области).

Города на расстоянии 500-600 километров от точки пуска также могут стать объектами удара, включая Минск, Москву и другие населённые пункты до столицы (если ракеты будут запущены из Сумской области), а также Ростов-на-Дону, Сочи и другие города (при пусках из Херсонщины).

Предыдущие сообщения западных СМИ гласили — Украина мечтает и готова (это — цитата) "задолбить всю Россию".

Сейчас потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский и руководство ВСУ потребовали и ждут:

Поставок "высокоточки"

Разрешения бить ей по озвученному выше списку городов в глубине России.

Разведданных и списка "важных целей", которые им должны дать США и ЕС (таким образом — вступив в войну с РФ).

Официальный представитель Кремля заявил, что "такие шаги могут вызвать опасные последствия".