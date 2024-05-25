Список того, "куда будет бить Украина в случае разрешения от Запада", опубликовали эксперты ArmyTimes.
По данным источников ATM в структурах нацразведки США, в список целей ATACMS, SCALP и (если дадут) Taurus в глубине России входят:
Стоит напомнить, что газета The New York Times сообщила — теперь госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает инициативу снять запрет на применение американского вооружения для ударов по РФ и будет убеждать в этом Джо Байдена.
Карта России с указанием целей для ракет ATACMS была представлена главой комитета по иностранным делам Конгресса США Майклом Макколом.
Лидер НАТО Йенс Столтенберг также призвал США и ЕС отказаться от ограничений на применение западного вооружения внутри России.
Какие города могут оказаться под ударом Украины, и по каким целям в России хочет бить Киев?
Как отмечается, города и объекты до 300 километров от места запуска ракет могут быть потенциальными целями ударов, включая Крым, ЛДНР, курорты Краснодарского края и Новороссийск (если ракеты будут запущены с Херсонщины), а также все города до Тулы (если удары будут наноситься из Сумской области).
Города на расстоянии 500-600 километров от точки пуска также могут стать объектами удара, включая Минск, Москву и другие населённые пункты до столицы (если ракеты будут запущены из Сумской области), а также Ростов-на-Дону, Сочи и другие города (при пусках из Херсонщины).
Предыдущие сообщения западных СМИ гласили — Украина мечтает и готова (это — цитата) "задолбить всю Россию".
Сейчас потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский и руководство ВСУ потребовали и ждут:
Официальный представитель Кремля заявил, что "такие шаги могут вызвать опасные последствия".
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.