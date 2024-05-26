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Путин провёл заседание с руководителями ОПК и дал указание развивать технологии

Силовые структуры » Военные новости

Владимир Путин провёл совещание с руководителями крупнейших предприятий ОПК и дал оценку текущей деятельности, а также потребовал добиваться и сохранять технологическое первенство.

Путин провёл заседание с руководителями ОПК и дал указание развивать технологии
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

За время специальной военной операции значительно вырос объём производства вооружения. Производство ракетно-артиллерийского вооружения увеличилось более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы — в 15 раз.

Производство боеприпасов и средств поражения выросло в 14 раз, автомобилей — в 7 раз, авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов — в 4 раза, а средств бронезащиты — в 6 раз. Производство бронетанкового вооружения увеличилось почти в 3,5 раза.

Большинство предприятий своевременно и качественно выполняют задания государственного оборонного заказа, а по некоторым позициям даже с опережением графика.

"Мы должны быть всё время на шаг впереди, надо опережать противника" — Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК

Важно продолжать обеспечивать Вооружённые силы Российской Федерации современным оружием и техникой: беспилотными летательными аппаратами, средствами радиоэлектронной борьбы, высокоточными средствами поражения, связи и так далее.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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