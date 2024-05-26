Путин провёл заседание с руководителями ОПК и дал указание развивать технологии

Владимир Путин провёл совещание с руководителями крупнейших предприятий ОПК и дал оценку текущей деятельности, а также потребовал добиваться и сохранять технологическое первенство.
За время специальной военной операции значительно вырос объём производства вооружения. Производство ракетно-артиллерийского вооружения увеличилось более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы — в 15 раз.
Производство боеприпасов и средств поражения выросло в 14 раз, автомобилей — в 7 раз, авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов — в 4 раза, а средств бронезащиты — в 6 раз. Производство бронетанкового вооружения увеличилось почти в 3,5 раза.
Большинство предприятий своевременно и качественно выполняют задания государственного оборонного заказа, а по некоторым позициям даже с опережением графика.
"Мы должны быть всё время на шаг впереди, надо опережать противника" — Путин на встрече с руководителями предприятий ОПК
Важно продолжать обеспечивать Вооружённые силы Российской Федерации современным оружием и техникой: беспилотными летательными аппаратами, средствами радиоэлектронной борьбы, высокоточными средствами поражения, связи и так далее.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.