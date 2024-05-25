Командир ЧВК "Вагнер" в ЦАР рассказал о работе "музыкантов" в стране

Авторы Telegram-канале GREY ZONE выпустили большое интервью с командиром направления ЧВК "Вагнер" в ЦАР. Сегодня они опубликовали соответствующее видео.
"Побывал в Африке в гостях у "Группы Вагнера", там довелось плотно и плодотворно поговорить с командиром направления Центральноафриканской Республики — всем уже известным бывшим командиром 5-го штурмового отряда, Героем России и кавалером пяти Орденов Мужества Дмитрием Подольским с позывным "Салем"", — написал GREY ZONE.
В ходе интервью Салем рассказал об оперативной обстановке в стране, ключевых совместных операциях ЧВК "Вагнер" с FAMA, армии ЦАР (FACA). Более того, в интервью он поделился о деятельности миротворцев МИНУСКА в ЦАР, незаконных вооруженных формированиях и многом другом.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.