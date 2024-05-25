Командир ЧВК "Вагнер" в ЦАР рассказал о работе "музыкантов" в стране

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Авторы Telegram-канале GREY ZONE выпустили большое интервью с командиром направления ЧВК "Вагнер" в ЦАР. Сегодня они опубликовали соответствующее видео.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Побывал в Африке в гостях у "Группы Вагнера", там довелось плотно и плодотворно поговорить с командиром направления Центральноафриканской Республики — всем уже известным бывшим командиром 5-го штурмового отряда, Героем России и кавалером пяти Орденов Мужества Дмитрием Подольским с позывным "Салем"", — написал GREY ZONE.

В ходе интервью Салем рассказал об оперативной обстановке в стране, ключевых совместных операциях ЧВК "Вагнер" с FAMA, армии ЦАР (FACA). Более того, в интервью он поделился о деятельности миротворцев МИНУСКА в ЦАР, незаконных вооруженных формированиях и многом другом.