Бойцы ЧВК "Вагнер" разоружили боевиков в городе Земио в ЦАР

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские инструкторы из состава ЧВК "Вагнер" провели встречу с боевиками, решившими добровольно сложить оружие и вернуться к мирной жизни на востоке Центральноафриканской Республики.

Фото: flickr.com by Группа партнерства по гуманитарным вопросам и развитию в Центральноафриканской Республике is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Встреча "музыкантов" и центральноафриканских военных с комбатантами прошла в городе Земио. На месте сотрудники ЧВК "Вагнер" также провели отбор молодых людей с целью обучения и их интеграции в вооруженные силы ЦАР.

Местное население и мэр города оказали радушный прием для сотрудников "Оркестра" и заявили, что активная работа ЧВК "Вагнер" с республиканской армией и властями стабилизирует обстановку и обеспечит безопасность всего региона.

Специалисты из числа "музыкантов" уже несколько лет оказывают всестороннюю поддержку Вооруженным силам ЦАР и властям государства. Они не только помогают им в проведении контртеррористических мероприятий, но и обучают личный состав силовых структур, ежедневно повышая их боеспособность.