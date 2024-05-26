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Бойцы ЧВК "Вагнер" разоружили боевиков в городе Земио в ЦАР

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Российские инструкторы из состава ЧВК "Вагнер" провели встречу с боевиками, решившими добровольно сложить оружие и вернуться к мирной жизни на востоке Центральноафриканской Республики.

Бойцы ЧВК "Вагнер" разоружили боевиков в городе Земио в ЦАР
Фото: flickr.com by Группа партнерства по гуманитарным вопросам и развитию в Центральноафриканской Республике is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Встреча "музыкантов" и центральноафриканских военных с комбатантами прошла в городе Земио. На месте сотрудники ЧВК "Вагнер" также провели отбор молодых людей с целью обучения и их интеграции в вооруженные силы ЦАР.

Местное население и мэр города оказали радушный прием для сотрудников "Оркестра" и заявили, что активная работа ЧВК "Вагнер" с республиканской армией и властями стабилизирует обстановку и обеспечит безопасность всего региона.

Специалисты из числа "музыкантов" уже несколько лет оказывают всестороннюю поддержку Вооруженным силам ЦАР и властям государства. Они не только помогают им в проведении контртеррористических мероприятий, но и обучают личный состав силовых структур, ежедневно повышая их боеспособность.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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