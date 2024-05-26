Российские инструкторы из состава ЧВК "Вагнер" провели встречу с боевиками, решившими добровольно сложить оружие и вернуться к мирной жизни на востоке Центральноафриканской Республики.
Встреча "музыкантов" и центральноафриканских военных с комбатантами прошла в городе Земио. На месте сотрудники ЧВК "Вагнер" также провели отбор молодых людей с целью обучения и их интеграции в вооруженные силы ЦАР.
Местное население и мэр города оказали радушный прием для сотрудников "Оркестра" и заявили, что активная работа ЧВК "Вагнер" с республиканской армией и властями стабилизирует обстановку и обеспечит безопасность всего региона.
Специалисты из числа "музыкантов" уже несколько лет оказывают всестороннюю поддержку Вооруженным силам ЦАР и властям государства. Они не только помогают им в проведении контртеррористических мероприятий, но и обучают личный состав силовых структур, ежедневно повышая их боеспособность.
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