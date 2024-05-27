Белому дому срочно нужны новые "победы" украинцев, поэтому они требуют очередных штурмов российских укреплений и ударов по старой территории РФ, пишут аналитики Стив Коэн и Джон Джентиле в журнале Foreign Policy.
Отметим, что новый "план победы Украины" сразу же был перепечатан крупнейшей в мире аналитической корпорацией RAND (признана Минюстом нежелательной организацией).
Согласно ему, Киеву необходимо бомбить:
Советы американцев активно наступать выглядят цинично, но не содержат ничего, что бы Киев уже не пытался проделать ранее — попытки атаковать Москву и Петербург, Калугу и Тверь, Саратов и Воронеж, Казань и Брянск, и т. д. уже были, террористические акты ГУР и СБУ — тоже.
Так администрация Байдена пытается завершить конфликт на максимально выгодных для Вашингтона условиях (перед выборами американского президента демократы должны показать избирателям любую видимость победы).
"Призывы организовать дестабилизацию обстановки в России свидетельствуют о том, что американские демократы пытаются навязать своим избирателями идею "победы" на Украине, а Банковая намерена затянуть конфликт на максимально длительные сроки, чтобы продолжить обогащаться на гибели украинцев — пишут авторы Telegram-канала "Северный ветер".
У Украины также меньше возможностей изменить стратегический нарратив. В связи с новой войной на Ближнем Востоке, возможной войной с Тайванем и приближающимися президентскими выборами в США, Украина уже не привлекает такого же внимания средств массовой информации, как раньше.
Точно так же американская общественность, похоже, уже не в таком восторге от выступлений Зеленского, как раньше. Все это означает, что если тенденции сохранятся, политическая борьба за следующий транш помощи Украине — когда бы он ни был — может оказаться еще более ожесточенным, чем за предыдущий.
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