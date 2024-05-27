FP: команда Байдена требует от ВСУ "мясных" штурмов и горящей России

FP: Вашингтон призывает ВСУ к лобовым атакам на ВС РФ и города

2:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белому дому срочно нужны новые "победы" украинцев, поэтому они требуют очередных штурмов российских укреплений и ударов по старой территории РФ, пишут аналитики Стив Коэн и Джон Джентиле в журнале Foreign Policy.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Отметим, что новый "план победы Украины" сразу же был перепечатан крупнейшей в мире аналитической корпорацией RAND (признана Минюстом нежелательной организацией).

Согласно ему, Киеву необходимо бомбить:

аэродромы, самолёты,

военные базы,

военные корабли

ракетно-пусковые установки,

железные дороги,

НПЗ,

оружейные заводы,

любые важные "экономические и инфраструктурные объекты" на старой российской территории.

Советы американцев активно наступать выглядят цинично, но не содержат ничего, что бы Киев уже не пытался проделать ранее — попытки атаковать Москву и Петербург, Калугу и Тверь, Саратов и Воронеж, Казань и Брянск, и т. д. уже были, террористические акты ГУР и СБУ — тоже.

Так администрация Байдена пытается завершить конфликт на максимально выгодных для Вашингтона условиях (перед выборами американского президента демократы должны показать избирателям любую видимость победы).

"Призывы организовать дестабилизацию обстановки в России свидетельствуют о том, что американские демократы пытаются навязать своим избирателями идею "победы" на Украине, а Банковая намерена затянуть конфликт на максимально длительные сроки, чтобы продолжить обогащаться на гибели украинцев — пишут авторы Telegram-канала "Северный ветер".

У Украины также меньше возможностей изменить стратегический нарратив. В связи с новой войной на Ближнем Востоке, возможной войной с Тайванем и приближающимися президентскими выборами в США, Украина уже не привлекает такого же внимания средств массовой информации, как раньше.

Точно так же американская общественность, похоже, уже не в таком восторге от выступлений Зеленского, как раньше. Все это означает, что если тенденции сохранятся, политическая борьба за следующий транш помощи Украине — когда бы он ни был — может оказаться еще более ожесточенным, чем за предыдущий.