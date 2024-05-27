"Приходится жертвовать собой": боец с позывным Сафрон рассказал, как спасает раненых товарищей

На позиции в Бахмуте: бойцы месяцами живут в подвалах без света

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с бойцом с позывным Сафрон, занимающимся эвакуацией убитых, раненых и всех, кому нужна помощь.



Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Сафрон находится в городе Бахмуте.

Он рассказал, что бойцы живут в городских подвалах. Им нельзя включать свет, чтобы не зафиксировали дроны. По словам Сафрона, для того, "чтобы больше не было таких условий, приходится жертвовать собой". Но в подвале есть баня, поэтому иногда бойцам выпадает возможность помыться. Но они живут в кромешной тьме, потому что дроны не дремлют.

"Очень много летает "птичек", которые фиксируют местонахождение, — говорит он. — И тогда уже прилетает артиллерия".

Обычно они остаются на позиции самое большее — месяц. Работа Сафрона заключается в том, что он эвакуирует людей. Ребят, которые заходят на позиции, и погибших товарищей, и всех, и кто выходит с позиций тоже, говорит он.

"Без моей помощи ребятам тяжеловато будет заходить, выходить, и тем более раненым".

Питаются бойцы в основном лапшой быстрого приготовления.

Боец для своей работы использует квадроцикл.

"Это мой второй брат, — рассказывает он, — на машине сейчас здесь очень сложно передвигаться, практически невозможно. Машины очень часто подрывают. А он небольшой по размеру, к нему цепляется тележка. И вот на этой тележке мы вывозим раненых, здоровых ребят, когда делаем ротацию, завозим и вывозим трёхсотых, двухсотых — всё на этом боевом коне. Каждое утро я с ним здороваюсь, это мой брат".

Квадроцикл много раз спасал бойца, благодаря манёвренности и скорости машины Сафрону в 90% случаев удавалось убежать от дрона. Но однажды его ранили, как говорит сам боец, чисто по невнимательности. Но он понял, в чём была его ошибка, он смотрел на дорогу, а не наверх, не на небо. Но теперь он эту ошибку исправил.

Сафрон рассказал, что теперь для того, чтобы избежать дронов, он контролирует небо, а не дорогу, то есть всё время смотрит вверх. Если видит дрон, заезжает в кустарник, даёт команду остальным забежать в укрытие.

"Главное, чтобы все рассыпались в стороны, — говорит он. — Тогда больше шансов выжить".

Смотрите видеосюжет