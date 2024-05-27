Командир ЧВК "Вагнер" Салем в большом интервью рассказал о ситуации в ЦАР

В настоящее время на территории ЦАР стабильная обстановка, однако присутствие незаконных вооружены формирований все еще сохраняется. Об этом в интервью GREY ZONE заявил командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Подольский с позывным Салем.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе беседы с автором Telegram-канала он открыл карту и подробно рассказал об оперативной обстановке на территории Центральноафриканской Республики.

"На западе страны у нас преимущественно действует группировка 3R ("Возвращение, восстановление в правах, реабилитация", — прим. ред.) Это граница с Камеруном. И северо-запад страны на границе с Чадом — действует группировка 3R. В данном районе на границе с Чадом действует группировка CPC ("Коалиция патриотов за перемены". — Ред.) во главе с Али Дарасса, и еще некоторыми товарищами", — рассказал он.

В северо-восточной части ЦАР, где проходит граница страны с Южным Суданом и Чадом, также действуют группировки CPC, "Центральноафриканское патриотическое движение" (MPC) и периодически в регион проникают разрозненные группы из Южного Судана.

"На востоке страны крупномасштабная такая группировка — это UPC ("Союз за мир в ЦАР". — Ред.). Вот они, конечно, в каких-то вопросах переплетается с CPC. Группировка UPC занимает практически весь восток страны, а также дальний восток", — добавил Салем.

По его словам, дальний восток ЦАР до недавнего времени был эпицентром беспорядков: боевики UPC чувствовали себя в регионе достаточно свободно. Миротворцы ООН из МИНУСКА ничего не могли с ними сделать, подчеркнул командир ЧВК "Вагнер".