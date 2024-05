Командир ЧВК "Вагнер" Салем в большом интервью рассказал о ситуации в ЦАР

В настоящее время на территории ЦАР стабильная обстановка, однако присутствие незаконных вооружены формирований все еще сохраняется. Об этом в интервью GREY ZONE заявил командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Подольский с позывным Салем.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic