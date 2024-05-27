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Йенс Столтенберг отклонил инициативу Каи Каллас о введении войск на Украину

Йенс Столтенберг повторил, что войск НАТО на Украине не будет

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военных сил альянса не должно быть на территории Украины. В противном случае будет очень сложно удержать альянс от участия в конфликте. Это заявление он сделал во время своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Таким образом, Столтенберг отклонил инициативу премьер-министра Эстонии Каи Калаас, которая предлагала направить войска Польши и стран Прибалтики на Украину.

Йенс Столтенберг повторил, что войск НАТО на Украине не будет
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

"Если у нас силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты, в небе или на земле на Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. <…> У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины", — заявил Столтенберг.

Также Столтенберг отверг инициативу о создании "бесполётной зоны" на Украине с использованием базирующихся в странах НАТО систем ПВО. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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