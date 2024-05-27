Йенс Столтенберг отклонил инициативу Каи Каллас о введении войск на Украину

Йенс Столтенберг повторил, что войск НАТО на Украине не будет

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военных сил альянса не должно быть на территории Украины. В противном случае будет очень сложно удержать альянс от участия в конфликте. Это заявление он сделал во время своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Таким образом, Столтенберг отклонил инициативу премьер-министра Эстонии Каи Калаас, которая предлагала направить войска Польши и стран Прибалтики на Украину.

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"Если у нас силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты, в небе или на земле на Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. <…> У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины", — заявил Столтенберг.

Также Столтенберг отверг инициативу о создании "бесполётной зоны" на Украине с использованием базирующихся в странах НАТО систем ПВО.