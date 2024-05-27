После взятия Нетайлово армия РФ продолжает наступление, выходя к Карловскому водохранилищу

После взятия Нетайлово армия России продолжает наступление

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После взятия посёлка Нетайлово ВС РФ продолжают наступление, двигаясь к Карловскому водохранилищу.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

26 мая на окраине села на фланге города Авдеевка был поднят флаг России, показывающий, что зачистка и полное закрепление сил РФ завершились.

Украинские эксперты подтверждают потерю села и дальнейшее продвижение армии россии.

"Нетайлово перешло под контроль противника. Российские войска заняли оставшуюся западную часть и продвинулись на юг к балке Домаха", — сообщают укроресурсы.

После потери села Нетайлово фактически произошло четыре дня. Русские смогли выйти на подходы к Карловскому водохранилищу. информируют другие ресурсы неприятеля.