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После взятия Нетайлово армия РФ продолжает наступление, выходя к Карловскому водохранилищу

После взятия Нетайлово армия России продолжает наступление

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Силовые структуры

После взятия посёлка Нетайлово ВС РФ продолжают наступление, двигаясь к Карловскому водохранилищу.

После взятия Нетайлово армия России продолжает наступление
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

26 мая на окраине села на фланге города Авдеевка был поднят флаг России, показывающий, что зачистка и полное закрепление сил РФ завершились.

Украинские эксперты подтверждают потерю села и дальнейшее продвижение армии россии.

"Нетайлово перешло под контроль противника. Российские войска заняли оставшуюся западную часть и продвинулись на юг к балке Домаха", — сообщают укроресурсы.

После потери села Нетайлово фактически произошло четыре дня. Русские смогли выйти на подходы к Карловскому водохранилищу. информируют другие ресурсы неприятеля.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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