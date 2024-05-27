После взятия посёлка Нетайлово ВС РФ продолжают наступление, двигаясь к Карловскому водохранилищу.
26 мая на окраине села на фланге города Авдеевка был поднят флаг России, показывающий, что зачистка и полное закрепление сил РФ завершились.
Украинские эксперты подтверждают потерю села и дальнейшее продвижение армии россии.
"Нетайлово перешло под контроль противника. Российские войска заняли оставшуюся западную часть и продвинулись на юг к балке Домаха", — сообщают укроресурсы.
После потери села Нетайлово фактически произошло четыре дня. Русские смогли выйти на подходы к Карловскому водохранилищу. информируют другие ресурсы неприятеля.
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