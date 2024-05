После взятия Нетайлово армия РФ продолжает наступление, выходя к Карловскому водохранилищу

После взятия посёлка Нетайлово ВС РФ продолжают наступление, двигаясь к Карловскому водохранилищу.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.