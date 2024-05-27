Иран поставил России новые планирующие бомбы

Bild: Иран поставил России новейшие беспилотники

Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по целям в Украине.

Фото: flickr.com by Alan Wilson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперты проанализировали кадры с тяжёлым иранским беспилотником Mohajer-6, который потерпел крушение в Курской области. Аналитик Bild Юлиан Рёпке утверждает, что дрон нёс на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5.

По внешнему виду боеприпас на фото и видео совпадает с Qaem-5 — планирующей авиабомбой малого диаметра, которую можно устанавливать на иранские дроны Mohajer-6 и Hamaseh. Она имеет телевизионное наведение и может оснащаться различными типами боеголовок. Заявленная дальность полёта этой бомбы — до 40 км, а минимальная эксплуатационная высота — около 3 км. Её приняли на вооружение в Иране в августе 2019 года.

По всей видимости, дрон должен был атаковать украинские объекты в Сумской области. Ранее ВС РФ не применяли высокоточные «Каим-5» на Украине. Использование этих бомб говорит о «новом уровне» военного сотрудничества Тегерана и Москвы, считает Рёпке.