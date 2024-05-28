Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Владимир Путин выразил благодарность защитникам российских границ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Верховный главнокомандующий Владимир Путин поздравил пограничников с их профессиональным праздником.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Президент Владимир Путин подчеркнул, что российские пограничники демонстрируют высокий профессионализм и самоотверженность в защите границ России. Они обеспечивают безопасность страны, охраняя её суверенитет и национальные интересы.

"Во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор", - сказал президент в поздравлении с Днем пограничника.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что пограничники и в дальнейшем будут так же решительно и уверенно выполнять задачи в рамках специальной военной операции.