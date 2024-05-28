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Дмитрий Песков указал, что ответ на разрешение ударов западным оружием по Украине знает Путин

Песков: Путин и военные знают, как отвечать на западные провокации

0:55
Силовые структуры » Военные новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможном ответе на удары по территории РФ западным оружием. Он указал, что ответ знает президент и военные, которые принимают контрмеры.

Песков: Путин и военные знают, как отвечать на западные провокации
Фото: www.kremlin.ru by Пресс-служба президента is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ранее в рядах НАТО развернулась дискуссия относительно того, допустимо ли применять поставленное из стран альянса оружие против территории РФ в границах 1991 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вопреки своим обязанностям поспешил ответить за всех членов альянса, что это допустимая мера. Однако впоследствии лидеры Германии, Италии, Испании и Бельгии заявили, что это слишком опасное решение. Венгрия в подобных дискуссиях не участвует, поскольку её премьер-министр Виктор Орбан выступает против любых военных действий на Украине. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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