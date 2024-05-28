Дмитрий Песков указал, что ответ на разрешение ударов западным оружием по Украине знает Путин

Песков: Путин и военные знают, как отвечать на западные провокации

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможном ответе на удары по территории РФ западным оружием. Он указал, что ответ знает президент и военные, которые принимают контрмеры.

Фото: www.kremlin.ru by Пресс-служба президента is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ранее в рядах НАТО развернулась дискуссия относительно того, допустимо ли применять поставленное из стран альянса оружие против территории РФ в границах 1991 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вопреки своим обязанностям поспешил ответить за всех членов альянса, что это допустимая мера. Однако впоследствии лидеры Германии, Италии, Испании и Бельгии заявили, что это слишком опасное решение. Венгрия в подобных дискуссиях не участвует, поскольку её премьер-министр Виктор Орбан выступает против любых военных действий на Украине.