Дмитрий Песков указал, что ответ на разрешение ударов западным оружием по Украине знает Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможном ответе на удары по территории РФ западным оружием. Он указал, что ответ знает президент и военные, которые принимают контрмеры.
Ранее в рядах НАТО развернулась дискуссия относительно того, допустимо ли применять поставленное из стран альянса оружие против территории РФ в границах 1991 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вопреки своим обязанностям поспешил ответить за всех членов альянса, что это допустимая мера. Однако впоследствии лидеры Германии, Италии, Испании и Бельгии заявили, что это слишком опасное решение. Венгрия в подобных дискуссиях не участвует, поскольку её премьер-министр Виктор Орбан выступает против любых военных действий на Украине.
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