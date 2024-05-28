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Бегство ВСУ за линию обороны: что происходит на Карловском направлении

Переход в атаку и откат ВСУ за линию обороны на Карловском направлении

Силовые структуры

После пролома обороны ВСУ в селе Нетайлово линия фронта фактически уже достигла Карловки.

Переход в атаку и откат ВСУ за линию обороны на Карловском направлении
Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0

А в чём важность посёлка и этого направления в целом?

Тут должна была проходить запасная линия обороны армии Украины после Авдеевки, но из-за неготовности первой линии обороны он стал главным, даже не соответствуя этому статусу.

Функционально Карловское водохранилище является естественной преградой, помогая всушникам, поскольку вдоль неё можно построить линию обороны.

При обороне Авдеевки Карловка долго была важным логистическим узлом бандеровцев. Туда накатано много дорог, которые теперь боевикам ВСУ использовать опасно.

До одного из основных логистических хабов Киева в Донбассе — Селидово, от Карловки 13 км. Город уже в зоне досягаемости артиллерии ВС РФ. Штурмы продолжаются.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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