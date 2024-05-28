США не поощряет нанесение ударов западным оружием по России. А вот Европа поощряет

США в отличие от ЕС не поощряет нанесение ударов западным оружием по РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Администрация Соединённых Штатов не поощряет нанесение ударов при помощи переданного Украине американского оружия по российской территории.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Имеются в виду цели за пределами зоны украинского конфликта, сказал сегодня, 28 мая, представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

"Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины", — отметил американский чиновник.

А между тем, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях сказал, что Киев, по его мнению, может в рамках самообороны бить по военным целям на территории РФ. Кстати, в ЕС тоже хотят разрешить ВСУ использовать оружие НАТО без ограничений.