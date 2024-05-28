Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учредитель "Царьграда" Малофеев заявил о необходимости пересмотра Конституции РФ
Владимир Путин: "о продлении полномочий президента Украины ничего не сказано"
Инженер-таксатор Полей рассказал об опасностях в весеннем лесу
Валя Карнавал ответила хейтерам, раскритиковавшим её фигуру
Gallagher Re: застрахованные убытки от штормов в Хьюстоне превысят $1 млрд
Зеленского попросили больше не тревожить страны-члены НАТО
Назван способ ускорил заправку: что скрывается за тайной эффективности на АЗС
Узнайте, какая категория россиян сможет выйти на пенсию раньше
Тренер Назаров призвал не относиться серьёзно к словам Ялонена об отстранении россиян
США не поощряет нанесение ударов западным оружием по России. А вот Европа поощряет

США в отличие от ЕС не поощряет нанесение ударов западным оружием по РФ

0:49
Силовые структуры

Администрация Соединённых Штатов не поощряет нанесение ударов при помощи переданного Украине американского оружия по российской территории.

США в отличие от ЕС не поощряет нанесение ударов западным оружием по РФ
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Имеются в виду цели за пределами зоны украинского конфликта, сказал сегодня, 28 мая, представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

"Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины", — отметил американский чиновник.

А между тем, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях сказал, что Киев, по его мнению, может в рамках самообороны бить по военным целям на территории РФ. Кстати, в ЕС тоже хотят разрешить ВСУ использовать оружие НАТО без ограничений.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Последние материалы
Врач Сухорукова рассказала, чем опасны протеиновые батончики
В Верховной раде Украины заявили, что президентом остаётся Зеленский
Черешня в России подорожала в 3-5 раз
Сергей Зверев заключил в объятия Ларису Долину
Как использовать яичную скорлупу на участке?
Названы самые долгоживущие породы собак
В Удмуртии страховщик заплатит в 10 раз больше за отказ в компенсации
Тренер сборной Финляндии Ялонен считает, что россиян рано допускать на турниры
Чем опасно включение кондиционера сразу после запуска мотора
Екатерина Климова больше полюбила жизнь после взросления детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников