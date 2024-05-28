США не поощряет нанесение ударов западным оружием по России. А вот Европа поощряет

Администрация Соединённых Штатов не поощряет нанесение ударов при помощи переданного Украине американского оружия по российской территории.
Имеются в виду цели за пределами зоны украинского конфликта, сказал сегодня, 28 мая, представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.
"Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины", — отметил американский чиновник.
А между тем, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях сказал, что Киев, по его мнению, может в рамках самообороны бить по военным целям на территории РФ. Кстати, в ЕС тоже хотят разрешить ВСУ использовать оружие НАТО без ограничений.
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