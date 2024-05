Украина уже применяла западное вооружение против российских регионов в границах 1991 года

Киевский режим неоднократно применял западное оружие для атак на территорию России, включая район близ Краснодара. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на различные западные источники.

