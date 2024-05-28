Украина уже применяла западное вооружение против российских регионов в границах 1991 года

AFP: Украина уже нарушала запреты Запада на применение вооружения за своей границей

Киевский режим неоднократно применял западное оружие для атак на территорию России, включая район близ Краснодара. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на различные западные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Hunini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации агентства, удар был нанесён к западу от Краснодара. Однако не уточняется, о каком именно объекте идёт речь и когда это произошло.

Отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя высказал своё мнение по этому поводу. Он отметил, что, согласно истории, военная помощь одной страны другой никогда не приводила к конфликту.