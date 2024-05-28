Киевский режим неоднократно применял западное оружие для атак на территорию России, включая район близ Краснодара. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на различные западные источники.
По информации агентства, удар был нанесён к западу от Краснодара. Однако не уточняется, о каком именно объекте идёт речь и когда это произошло.
Отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя высказал своё мнение по этому поводу. Он отметил, что, согласно истории, военная помощь одной страны другой никогда не приводила к конфликту.
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