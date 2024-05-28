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Киевский режим неоднократно применял западное оружие для атак на территорию России, включая район близ Краснодара. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на различные западные источники.

AFP: Украина уже нарушала запреты Запада на применение вооружения за своей границей
Фото: commons.wikimedia.org by Hunini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации агентства, удар был нанесён к западу от Краснодара. Однако не уточняется, о каком именно объекте идёт речь и когда это произошло.

Отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя высказал своё мнение по этому поводу. Он отметил, что, согласно истории, военная помощь одной страны другой никогда не приводила к конфликту. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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