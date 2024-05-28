США всё же не поддерживают применение своего вооружения против территории РФ

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США не намерены давать согласия на атаки своим оружием по территории РФ

0:38
Силовые структуры » Военные новости

На брифинге во вторник представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация Соединённых Штатов не поощряет использование американского оружия, переданного Киеву, для ударов по целям за пределами зоны украинского конфликта.

США не намерены давать согласия на атаки своим оружием по территории РФ
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он подчеркнул, что политика США заключается в том, чтобы не допускать и не поддерживать удары за пределами территории Украины.

В то же время генсек НАТО, ряд европейских стран, в том числе Франция, поддержали инициативу применения западного вооружения против всей возможной территории России в пределах досягаемости. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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