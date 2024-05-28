Ищенко: Америка готовит Прибалтику к жертве ради войны с Россией

Ростислав Ищенко: Прибалтика станет катализатором европейской войны с Россией

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко в статье для издания "Военное дело" утверждает, что США намерены втянуть Европу в войну с Россией, используя Прибалтику в качестве катализатора.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

Он отмечает, что Эстония, Латвия и Литва практически одновременно выразили готовность отправить свои военные контингенты на Украину. Эти силы, хоть и небольшие, являются войсками НАТО. Потери среди них приведут к требованию защиты силами блока, что поддержат США, усилив свое присутствие в Польше и Прибалтике. Это должно стимулировать Польшу к вступлению в конфликт с Россией для сохранения украинского буфера.

Ищенко подчеркивает, что США мало беспокоит судьба Прибалтики, но для Польши защита этих союзников важна, так как она видит себя следующей целью России. Американцы надеются разменять Прибалтику на европейскую безъядерную войну против России, и здесь у них больше шансов, так как элиты Прибалтики поддерживают идею войны.