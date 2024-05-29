Эксперты полагают возможным проведение ядерных испытаний

Дмитрий Суслов: "России стоит подумать о проведении ядерных испытаний"

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ, в своей статье для журнала "Профиль" предложил России рассмотреть возможность проведения "демонстрационного" ядерного взрыва в ответ на разрешение, которое западные страны могут дать Киеву для использования поставляемого ими оружия для ударов по территории России.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

"Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной", считает Суслов.

В то же время президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин полагает возможным проведение ядерных испытаний только в ответ на аналогичный шаг западных "партнёров".