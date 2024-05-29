Эксперты полагают возможным проведение ядерных испытаний

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ, в своей статье для журнала "Профиль" предложил России рассмотреть возможность проведения "демонстрационного" ядерного взрыва в ответ на разрешение, которое западные страны могут дать Киеву для использования поставляемого ими оружия для ударов по территории России.
"Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной", считает Суслов.
В то же время президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин полагает возможным проведение ядерных испытаний только в ответ на аналогичный шаг западных "партнёров".
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.