Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Олаф Шольц поддерживает использование Киевом переданного Западом вооружения для нанесения ударов по территории России.
Ранее, в минувшее воскресенье, он выступал против этого, объясняя свою позицию "чёткими правилами, которые были оговорены с Украиной".
Таким образом, Шольц надеется уступить в малом, чтобы сохраниться от уступки "во многом" и не поставлять ракеты Taurus Украине. Между тем, поставка подобных ракет и разрешение применять их по всей территории РФ может поставить Германию на грань катастрофы.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.