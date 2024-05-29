Олаф Шольц разрешит Украине применять немецкое оружие без ограничений

Шольц снял запреты на использование немецкого оружия на Украине

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Олаф Шольц поддерживает использование Киевом переданного Западом вооружения для нанесения ударов по территории России.

Ранее, в минувшее воскресенье, он выступал против этого, объясняя свою позицию "чёткими правилами, которые были оговорены с Украиной".

Таким образом, Шольц надеется уступить в малом, чтобы сохраниться от уступки "во многом" и не поставлять ракеты Taurus Украине. Между тем, поставка подобных ракет и разрешение применять их по всей территории РФ может поставить Германию на грань катастрофы.