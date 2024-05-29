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ВКС России уничтожили безэкипажные катера Украины

Атака БЭК ВМС Украины окончилась, даже не начавшись

Силовые структуры

Около 18:30 по московскому времени морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила безэкипажный катер Вооружённых сил Украины в северо-западной части Чёрного моря. Катер двигался в направлении Крымского полуострова, информирует Министерство обороны Российской Федерации.

Атака БЭК ВМС Украины окончилась, даже не начавшись
Фото: минобороны.рф by Антон Блинов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Украина регулярно использует безэкипажные катера для атаки на суда Черноморского флота и портовую инфраструктуру. Иногда эти атаки происходят по прямой наводке американских беспилотников. Впрочем, большая часть БЭК уничтожается в местах базирования. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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