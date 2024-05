ВКС России уничтожили безэкипажные катера Украины

Около 18:30 по московскому времени морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила безэкипажный катер Вооружённых сил Украины в северо-западной части Чёрного моря. Катер двигался в направлении Крымского полуострова, информирует Министерство обороны Российской Федерации.

Фото: минобороны.рф by Антон Блинов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International