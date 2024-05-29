ВКС России уничтожили безэкипажные катера Украины

Около 18:30 по московскому времени морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила безэкипажный катер Вооружённых сил Украины в северо-западной части Чёрного моря. Катер двигался в направлении Крымского полуострова, информирует Министерство обороны Российской Федерации.
Украина регулярно использует безэкипажные катера для атаки на суда Черноморского флота и портовую инфраструктуру. Иногда эти атаки происходят по прямой наводке американских беспилотников. Впрочем, большая часть БЭК уничтожается в местах базирования.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.