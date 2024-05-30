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Роль США в уничтожении русских. Над Азовским морем сбито 8 американских ракет ATACMS

Над Азовским морем сбито 8 американских тактических ракет ATACMS

0:42
Силовые структуры

Над Азовским морем российские системы ПРО сбили 8 американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

Над Азовским морем сбито 8 американских тактических ракет ATACMS
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Восемь ракет были перехвачены над акваторией Чёрного моря у Крыма. Также уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся на полуостров.

От падения обломков сбитых ракет два парома получили повреждения в Керчи. Жертв нет, но работа переправы пока остановлена.

По сообщениям военных обозревателей, изменение места перехвата американских ATACMS говорит о том, что ВСУ приступили к выполнению плана по применению ракет по Крымскому мосту.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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