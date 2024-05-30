Над Азовским морем российские системы ПРО сбили 8 американских оперативно-тактических ракет ATACMS.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Восемь ракет были перехвачены над акваторией Чёрного моря у Крыма. Также уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся на полуостров.
От падения обломков сбитых ракет два парома получили повреждения в Керчи. Жертв нет, но работа переправы пока остановлена.
По сообщениям военных обозревателей, изменение места перехвата американских ATACMS говорит о том, что ВСУ приступили к выполнению плана по применению ракет по Крымскому мосту.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.