В Крыму предотвращена серия терактов на железной дороге

В Крыму схвачены диверсанты, готовившие теракты на железной дороге

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Крыму предотвращена серия терактов на железной дороге, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Фото: riamediabank.ru by Andrey Stenin is licensed under Russian International News Agency

По информации ФСБ, диверсии готовились по указанию украинской военной разведки. К их совершению были привлечены пять завербованных жителей Крыма. Главной целью диверсантов было нарушение работы поездов, в том числе военного назначения, а также передача Киеву информации об объектах противовоздушной обороны (ПВО) и организации обороны Крымского моста.

Руководство диверсионной группой осуществлял гражданин России. В ходе извлечения взрывного устройства из тайника он подорвался и погиб. Остальные участники группы были задержаны и дают признательные показания.