В Крыму предотвращена серия терактов на железной дороге, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).
По информации ФСБ, диверсии готовились по указанию украинской военной разведки. К их совершению были привлечены пять завербованных жителей Крыма. Главной целью диверсантов было нарушение работы поездов, в том числе военного назначения, а также передача Киеву информации об объектах противовоздушной обороны (ПВО) и организации обороны Крымского моста.
Руководство диверсионной группой осуществлял гражданин России. В ходе извлечения взрывного устройства из тайника он подорвался и погиб. Остальные участники группы были задержаны и дают признательные показания.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.