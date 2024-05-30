В России разработают систему массовой защиты от дронов

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Минпромторг разработает систему защиты от дронов

1:10
Силовые структуры

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует создать систему, которая сможет автоматически обнаруживать и нейтрализовывать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) до того, как они причинят вред. Об этом сообщают "Ведомости".

Минпромторг разработает систему защиты от дронов
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Был объявлен открытый конкурс на проведение опытно-конструкторских работ, который получил кодовое название "Антидрон". На реализацию проекта из бюджета может быть выделено 897,3 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, система предназначена для обеспечения безопасности населения, защиты важных наземных объектов и воздушных судов. Она будет автоматически обнаруживать и прекращать полёты БПЛА.

Итоги конкурса планируется подвести 13 июня 2024 года. Согласно условиям конкурса, опытно-конструкторские работы должны быть завершены к 1 декабря 2026 года.

В настоящее время использование беспилотников частными лицами запрещено в связи с обеспечением безопасности от вражеских атак. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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