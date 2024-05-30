"Самые эффективные в мире". В США восхитились российскими системами радиоэлектронной борьбы

В США восхищены российскими системами РЭБ

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У армии Российской Федерации самые эффективные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в мире.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=37345@cmsPhotoGallery by Минобороны РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine, ссылаясь на бывшего офицера американского Министерства обороны Дэвида Пайна.

По словам экс-военного эксперта Пентагона, российские РЭБ по мощности и дальности действия превосходят все аналоги.

Также Пайн подчёркивает, что российская армия смогла заглушить абсолютное большинство западных беспилотных систем и управляемых ракет, которыми пытались атаковать националисты киевского режима.