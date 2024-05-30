У армии Российской Федерации самые эффективные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в мире.
Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine, ссылаясь на бывшего офицера американского Министерства обороны Дэвида Пайна.
По словам экс-военного эксперта Пентагона, российские РЭБ по мощности и дальности действия превосходят все аналоги.
Также Пайн подчёркивает, что российская армия смогла заглушить абсолютное большинство западных беспилотных систем и управляемых ракет, которыми пытались атаковать националисты киевского режима.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.