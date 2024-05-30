США неофициально дали разрешение ВСУ на применение своего вооружения против РФ

Washington Post: США разрешили Украине наносить удары по объектам на территории РФ

Журналисты The Washington Post сообщают, что США разрешили Украине использовать американские ЗРК для поражения целей на территории России.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон is licensed under public domain

По информации издания, американцы не возражают против того, чтобы ВСУ сбивали российские ракеты и самолёты в небе над Россией, если они представляют угрозу для Украины.

Это "разрешение" имеет в основном формальный характер, поскольку ранее ВСУ уже как минимум дважды использовали американские зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot для атак на ВКС России в небе над территориями, которые были частью Украины до проведения референдумов: в мае 2023 года в Брянской области и в январе 2024 года в Белгородской области.

Очевидно, что этот шаг со стороны США является компромиссным решением в ответ на настойчивые просьбы Украины разрешить удары западными баллистическими и крылатыми ракетами по целям в глубине России.

"Важно понимать, что в какой-то момент противник может получить одобрение и на такие удары."

Журналисты полагают, что необходимо быть готовыми к ним, чтобы не решать возникшие в ходе них проблемы в экстренном порядке.