Журналисты The Washington Post сообщают, что США разрешили Украине использовать американские ЗРК для поражения целей на территории России.
По информации издания, американцы не возражают против того, чтобы ВСУ сбивали российские ракеты и самолёты в небе над Россией, если они представляют угрозу для Украины.
Это "разрешение" имеет в основном формальный характер, поскольку ранее ВСУ уже как минимум дважды использовали американские зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot для атак на ВКС России в небе над территориями, которые были частью Украины до проведения референдумов: в мае 2023 года в Брянской области и в январе 2024 года в Белгородской области.
Очевидно, что этот шаг со стороны США является компромиссным решением в ответ на настойчивые просьбы Украины разрешить удары западными баллистическими и крылатыми ракетами по целям в глубине России.
"Важно понимать, что в какой-то момент противник может получить одобрение и на такие удары."
Журналисты полагают, что необходимо быть готовыми к ним, чтобы не решать возникшие в ходе них проблемы в экстренном порядке.
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