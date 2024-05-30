Отрубаем хвост змеи по частям. ВС РФ разрезают подразделения ВСУ на части, а потом уничтожают

Армия России разрезает подразделения ВСУ на части, а затем уничтожает

В Красногоровке на Донецком направлении ВС РФ разрезают подразделения ВСУ на части, чтобы проще было уничтожать.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

"Там бои очень серьёзные. И что противник делает? Он пытается разделить наши войска на две части. Есть такая тактика в военном искусстве, когда войска, боевое построение делится на две части, на четыре, и легче их уничтожить", — в интервью отметил эксперт.

По его словам, так же было и в Авдеевке, когда русские у дач Коксохима нашли свободное место и разрезали ВСУ. После этого украинская армия оставила город.

Сегодня то же самое — армия России пытается разрезать подразделения ВСУ, подытотжил Стариков.

Армия России разрезает подразделения ВСУ на части, а затем уничтожает