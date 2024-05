Байден втайне дал Украине разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь РФ

Американский президент Джо Байден втайне дал Киеву разрешение на нанесение ударов оружием США вглубь территории РФ.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic