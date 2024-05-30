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Байден втайне дал Украине разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь РФ

Байден разрешил Киеву бить американским оружием по России

Силовые структуры

Американский президент Джо Байден втайне дал Киеву разрешение на нанесение ударов оружием США вглубь территории РФ.

Байден разрешил Киеву бить американским оружием по России
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщило издание Politico.

Разрешение дано, но лишь для территории Белгородской области у границ Харьковщины. Эту информацию уже подтвердил чиновник из США, добавив, что Киеву нельзя использовать американское оружие для ударов вглубь РФ.

"Президент недавно приказал команде обеспечить, чтобы Киев мог использовать американское оружие для целей в районе Харькова, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят удары или готовятся ударить", — цитирует издание неназванного американского чиновника.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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