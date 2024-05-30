Байден втайне дал Украине разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь РФ

Американский президент Джо Байден втайне дал Киеву разрешение на нанесение ударов оружием США вглубь территории РФ.
Об этом сообщило издание Politico.
Разрешение дано, но лишь для территории Белгородской области у границ Харьковщины. Эту информацию уже подтвердил чиновник из США, добавив, что Киеву нельзя использовать американское оружие для ударов вглубь РФ.
"Президент недавно приказал команде обеспечить, чтобы Киев мог использовать американское оружие для целей в районе Харькова, чтобы Украина могла ответить российским силам, которые наносят удары или готовятся ударить", — цитирует издание неназванного американского чиновника.
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