Байден втайне дал Украине разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь РФ

Байден разрешил Киеву бить американским оружием по России

Американский президент Джо Байден втайне дал Киеву разрешение на нанесение ударов оружием США вглубь территории РФ.

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Об этом сообщило издание Politico.

Разрешение дано, но лишь для территории Белгородской области у границ Харьковщины. Эту информацию уже подтвердил чиновник из США, добавив, что Киеву нельзя использовать американское оружие для ударов вглубь РФ.