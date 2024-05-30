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Дания разрешит использовать свои F-16 для ударов по территории России

1:08
Силовые структуры

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил в Брюсселе, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории России.

"Краткий ответ — да, — ответил Расмуссен на соответствующий вопрос журналистов, его слова приводит украинское издание "Европейская правда" — Это не новая позиция, она входила в план передачи [истребителей F-16]. Когда мы обсуждали это с комитетом парламента Дании по внешней политике, то четко понимали, что это — часть самообороны, и должна быть возможность также атаковать военные объекты на территории агрессора".

В свою очередь, российская сторона предупреждала о том, что использование подобных истребителей, являющихся потенциальными носителями ядерного оружия, может иметь опасные последствия.

Владимир Путин на днях призывал подумать европейские власти о том, что территории их стран очень невелики, а плотность населения достаточно высока. Однако, по-видимому, его намёк поняли очень плохо. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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