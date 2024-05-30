Гомельская область готова к переводу на военное положение

Гомельская область может быть переведена на военное положение

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Первый заместитель главы белорусского МЧС Александр Худолеев заявил, что Гомельская область, граничащая с Украиной, готова к переводу на военное положение. Это заявление он сделал во время проверки региональных формирований гражданской обороны.

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"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время, — приводит слова замминистра агентство БелТА. — Вместе с тем есть ряд корректив, которые требуют оперативного вмешательства, поэтому мы выработаем управленческие решения и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование и взаимодействие в период подготовки и перевода на военные рельсы".

В последнее время власти Белоруссии всё чаще отмечают активность польских, прибалтийских и украинских войск на своей границе. По сведениям КГБ, на территорию Белоруссии могут проникать террористы для попытки захвата населённых пунктов и провозглашения автономного режима. Не исключается и прямая военная агрессия.

Военное положение может быть введено только по приказу верховного главнокомандующего Республики Беларусь Александра Лукашенко.