Министр обороны Белоусов: армия Украины в мае потеряла 35 тысяч военнослужащих

Вооружённые силы Украины в мае потеряли свыше 35 тыс. боевиков

Попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны.

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Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Все цели специальной военной операции будут достигнуты, отметил он.

Вооружённые силы Украины в мае потеряли свыше 35 тыс. боевиков и более 2700 единиц вооружения, среди уничтоженной техники ВСУ 290 танков и боевых бронемашин, в том числе 4 американских "Абрамса" и 7 немецких "Леопардов", подчеркнул глава ведомства.

На Харьковском направлении на важных участках националисты отступили на 8-9 км. В целом в этом году под контроль ВС РФ перешло 880 кв. км территории.

Армия России позавчера отразила масштабную атаку на Крымский мост 10-ю ракетами ATACMS. Все они сбиты, подытожил Белоусов.