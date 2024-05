Министр обороны Белоусов: армия Украины в мае потеряла 35 тысяч военнослужащих

Попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны.

