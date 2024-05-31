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Министр обороны Белоусов: армия Украины в мае потеряла 35 тысяч военнослужащих

Вооружённые силы Украины в мае потеряли свыше 35 тыс. боевиков

Силовые структуры

Попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны.

Вооружённые силы Украины в мае потеряли свыше 35 тыс. боевиков
Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Все цели специальной военной операции будут достигнуты, отметил он.

Вооружённые силы Украины в мае потеряли свыше 35 тыс. боевиков и более 2700 единиц вооружения, среди уничтоженной техники ВСУ 290 танков и боевых бронемашин, в том числе 4 американских "Абрамса" и 7 немецких "Леопардов", подчеркнул глава ведомства.

На Харьковском направлении на важных участках националисты отступили на 8-9 км. В целом в этом году под контроль ВС РФ перешло 880 кв. км территории.

Армия России позавчера отразила масштабную атаку на Крымский мост 10-ю ракетами ATACMS. Все они сбиты, подытожил Белоусов.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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