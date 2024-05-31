Министр обороны Белоусов: армия Украины в мае потеряла 35 тысяч военнослужащих

Попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны.
Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Все цели специальной военной операции будут достигнуты, отметил он.
Вооружённые силы Украины в мае потеряли свыше 35 тыс. боевиков и более 2700 единиц вооружения, среди уничтоженной техники ВСУ 290 танков и боевых бронемашин, в том числе 4 американских "Абрамса" и 7 немецких "Леопардов", подчеркнул глава ведомства.
На Харьковском направлении на важных участках националисты отступили на 8-9 км. В целом в этом году под контроль ВС РФ перешло 880 кв. км территории.
Армия России позавчера отразила масштабную атаку на Крымский мост 10-ю ракетами ATACMS. Все они сбиты, подытожил Белоусов.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.