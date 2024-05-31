Состоялся очередной обмен пленными ВС РФ и ВСУ

После долгого перерыва состоялся обмен пленными

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, были возвращены 75 российских военнослужащих. Они находились в плену, где им грозила смертельная опасность. Взамен были переданы 75 украинских военнопленных.

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Обмен пленными состоялся при посредничестве ОАЭ. Украинская сторона достаточно щепетильно относится к обмену пленными: украинцы отбирают только нужных им людей, ведут переговоры с многочисленными паузами и требованиями.

В рамках конференции в Бюргенштоке киевский режим намеревается запросить обмен "всех на всех", что выгодно для него, ибо в российском плену содержится до 20000 пленных, которых можно отправить обратно на фронт.