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Названо место происхождения заказчиков неудавшегося покушения на жизнь Роберта Фицо

Политолог Ищенко назвал "место обитания" заказчиков покушения на Роберта Фицо

1:16
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко дал комментарии по поводу покушения на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, где рассмотрел несколько аспектов инцидента.

Политолог Ищенко назвал "место обитания" заказчиков покушения на Роберта Фицо
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Ищенко высказал сомнение в том, что при покушении использовался сценарий убийства Джона Кеннеди, произошедшего в 1963 году, отметив, что подобные сравнения не всегда уместны. Он также затронул тему, кому может быть выгодно устранение Фицо, подчеркнув, что термин "пророссийский политик" условен и часто используется российской прессой в отношении любых политиков, которые противостоят США в каком-либо вопросе, сообщает "Военное дело".

Политолог отметил, что политиков обычно атакуют их внутренние оппоненты, недовольные текущим курсом и желающие его изменить. Он добавил, что крупные державы используют другие методы воздействия, такие как открытая интервенция, которые обычно более эффективны, чем покушения.

По мнению Ищенко, поиск организаторов покушения следует вести внутри Словакии, хотя он не исключает участия украинских спецслужб, считая, что такое покушение слишком мелко и неэффективно для крупных держав.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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