"Дальше речь пойдёт уже о ядерном оружии": названы последствия эскалации конфликта со стороны Запада

Профессор Евстафьев заявил о необходимости жёсткого ответа на действия Запада

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Профессор Дмитрий Евстафьев заявил, что Россия должна действовать жестко в ответ на эскалацию конфликта со стороны Запада.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

По его мнению, Запад намеренно использовал Украину для сдерживания восстановления России как региональной державы. Евстафьев считает, что Россия должна найти аналогичную цель на Западе и нанести показательный удар, чтобы продемонстрировать опасность дальнейшей эскалации, вплоть до угрозы радиоактивных разрушений, сообщает "Военное дело".

"Дальше речь пойдёт уже о ядерном оружии", — заявил эксперт.

Он также отметил, что западные страны начали спешить, что свидетельствует о том, что их ресурсы истощаются.