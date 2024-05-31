Профессор Дмитрий Евстафьев заявил, что Россия должна действовать жестко в ответ на эскалацию конфликта со стороны Запада.
По его мнению, Запад намеренно использовал Украину для сдерживания восстановления России как региональной державы. Евстафьев считает, что Россия должна найти аналогичную цель на Западе и нанести показательный удар, чтобы продемонстрировать опасность дальнейшей эскалации, вплоть до угрозы радиоактивных разрушений, сообщает "Военное дело".
"Дальше речь пойдёт уже о ядерном оружии", — заявил эксперт.
Он также отметил, что западные страны начали спешить, что свидетельствует о том, что их ресурсы истощаются.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.