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Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией

Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры, хотя никто ему их и не предлагал

0:37
Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский снова заявил, что не видит смысла в переговорах с Россией, назвав их "нереалистичными".

Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры, хотя никто ему их и не предлагал
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Как пишет газета Guardian, которая опубликовала интервью с украинским президентом, он сказал, что любые мирные соглашения с Россией были бы "ловушкой".

Впрочем, "президент" Украины снова искажает действительность, поскольку с ним никто и не собирается в России вести переговоры. Не имея легитимности, он не может подписывать никакие правовые документы. Подписанные же им договоры и иные правовые акты юридически ничтожны и никакого статуса не имеют. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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