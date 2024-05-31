Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией

Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры, хотя никто ему их и не предлагал

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Владимир Зеленский снова заявил, что не видит смысла в переговорах с Россией, назвав их "нереалистичными".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Как пишет газета Guardian, которая опубликовала интервью с украинским президентом, он сказал, что любые мирные соглашения с Россией были бы "ловушкой".

Впрочем, "президент" Украины снова искажает действительность, поскольку с ним никто и не собирается в России вести переговоры. Не имея легитимности, он не может подписывать никакие правовые документы. Подписанные же им договоры и иные правовые акты юридически ничтожны и никакого статуса не имеют.