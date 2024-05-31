Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации населения. Сотрудникам ТЦК теперь поможет полиция

Генштаб армии Украины недоволен темпами мобилизации населения

Генштаб армии Украины недоволен темпами мобилизации населения и просит офис президента начать работу по усилению процесса с помощью полиции.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Нужны мобильные группы, которые по всей Незалежной будут эффективнее помогать сотрудникам ТЦК.

А ранее Кабинет министров уже сделал так, чтобы аспиранты и студенты не смогли доказать своё право на отсрочку.

Отныне в ТЦК не принимают справку из деканата о том, что такой-то гражданин Украины учится. Теперь киевской власти нужен "витяг" из электронной базы образования.

Самое интересное, что там не предусмотрена такая функция. Министерство образования Украины только планирует сделать так, чтобы этот "витяг" можно было физически достать.