У Часова Яра бойцы ВДВ армии России начали форсировать канал "Северский Донец — Донбасс"

Началось форсирование канала "Северский Донец — Донбасс" десантом ВДВ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на то, что вечером в пятницу, 31 мая, фронт позиционно стоит, тем не менее, приходит очень хорошая информация с Артёмовского направления.

Фото: web.archive.org by Сергей Метик is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По данным военных корреспондентов, у города Часов Яр есть незначительное продвижение российской армии на южном охвате.

Подтверждаются данные о форсировании десантниками РФ канала "Северский Донец — Донбасс". Сейчас бои разворачиваются в окраинах мкр. "Новый", который является продолжением микрорайона "Канал".

Также есть подвижки на Харьковском направлении в районе посёлка Липцы. ВС РФ, по всей вероятности, готовятся к большой войсковой операции. ВСУ тоже к ней готовятся.