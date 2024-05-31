У Часова Яра бойцы ВДВ армии России начали форсировать канал "Северский Донец — Донбасс"

Несмотря на то, что вечером в пятницу, 31 мая, фронт позиционно стоит, тем не менее, приходит очень хорошая информация с Артёмовского направления.
По данным военных корреспондентов, у города Часов Яр есть незначительное продвижение российской армии на южном охвате.
Подтверждаются данные о форсировании десантниками РФ канала "Северский Донец — Донбасс". Сейчас бои разворачиваются в окраинах мкр. "Новый", который является продолжением микрорайона "Канал".
Также есть подвижки на Харьковском направлении в районе посёлка Липцы. ВС РФ, по всей вероятности, готовятся к большой войсковой операции. ВСУ тоже к ней готовятся.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.