Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Андрей Рублёв признался, что "убил себя сам сегодня", когда вылетел из "Ролан Гаррос"
В ГИБДД объяснили, когда водителя могут оштрафовать за несоблюдение дистанции
Эксперт: самозанятых россиян могут обязать платить страховые взносы
Полис ОСАГО могжно купить без ТО и диагностической карты
Туристы столкнулись с проблемами из-за неточностей написания имён с "ё"
Во Франции схвачен чеченец, который якобы готовил теракт на олимпиаде
Онколог Родимов: опасна пища с длительным сроком хранения
CRS: выбросы офисных центров оказались насыщены токсичными соединениями
В ГАИ объяснили, почему в России не снизят возрастной лимит для получения прав
У Часова Яра бойцы ВДВ армии России начали форсировать канал "Северский Донец — Донбасс"

Началось форсирование канала "Северский Донец — Донбасс" десантом ВДВ

0:46
Силовые структуры

Несмотря на то, что вечером в пятницу, 31 мая, фронт позиционно стоит, тем не менее, приходит очень хорошая информация с Артёмовского направления.

Началось форсирование канала "Северский Донец — Донбасс" десантом ВДВ
Фото: web.archive.org by Сергей Метик is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По данным военных корреспондентов, у города Часов Яр есть незначительное продвижение российской армии на южном охвате.

Подтверждаются данные о форсировании десантниками РФ канала "Северский Донец — Донбасс". Сейчас бои разворачиваются в окраинах мкр. "Новый", который является продолжением микрорайона "Канал".

Также есть подвижки на Харьковском направлении в районе посёлка Липцы. ВС РФ, по всей вероятности, готовятся к большой войсковой операции. ВСУ тоже к ней готовятся.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Туристы столкнулись с проблемами из-за неточностей написания имён с "ё"
Во Франции схвачен чеченец, который якобы готовил теракт на олимпиаде
Началось форсирование канала "Северский Донец — Донбасс" десантом ВДВ
Онколог Родимов: опасна пища с длительным сроком хранения
CRS: выбросы офисных центров оказались насыщены токсичными соединениями
В ГАИ объяснили, почему в России не снизят возрастной лимит для получения прав
Как решить проблему пожелтения туй?
Мария Погребняк осадила Розу Сябитову с её непрошенными советами
Избавление от гиперпигментации, перхоти и акне: как алоэ помогает в уходе за кожей
Туристка вернулась из Египта с гепатитом А
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников