В Азиатско-Тихоокеанском регионе растёт напряжённость

Заместитель постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН выразила обеспокоенность "противоречивыми сигналами", которые подают американские союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, относительно укрепления сотрудничества с США в ядерной сфере. Она призвала Вашингтон дать "прямой ответ" на вопрос о намерениях разместить ядерное оружие на территории этих стран.
Ранее решительный протест против активизации поставок вооружения на Тайвань и развития присутствия США в регионе Юго-Восточной Азии высказывали Китай. В регионе всё более чётко происходит формирование двух противостоящих блоков: с одной стороны Россия, Китай и КНДР, с которыми всё более явственно готовы бороться США и их союзники в регионе: Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Австралия.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.