В Азиатско-Тихоокеанском регионе растёт напряжённость

Россия и Китай обеспокоены ростом напряжённости в Юго-Восточной Азии

Заместитель постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН выразила обеспокоенность "противоречивыми сигналами", которые подают американские союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, относительно укрепления сотрудничества с США в ядерной сфере. Она призвала Вашингтон дать "прямой ответ" на вопрос о намерениях разместить ядерное оружие на территории этих стран.

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Ранее решительный протест против активизации поставок вооружения на Тайвань и развития присутствия США в регионе Юго-Восточной Азии высказывали Китай. В регионе всё более чётко происходит формирование двух противостоящих блоков: с одной стороны Россия, Китай и КНДР, с которыми всё более явственно готовы бороться США и их союзники в регионе: Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Австралия.