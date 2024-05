В Азиатско-Тихоокеанском регионе растёт напряжённость

Заместитель постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН выразила обеспокоенность "противоречивыми сигналами", которые подают американские союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, относительно укрепления сотрудничества с США в ядерной сфере. Она призвала Вашингтон дать "прямой ответ" на вопрос о намерениях разместить ядерное оружие на территории этих стран.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International