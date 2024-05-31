"Ядерный апокалипсис" на Украине можно избежать: назван эффективный способ лишить ВСУ боеспособности

Замглавы Росгвардии в ДНР предложил альтернативу "ядерному апокалипсису" на Украине

Заместитель главы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский предложил альтернативу "ядерному апокалипсису" на Украине — уничтожение спутниковой группировки Запада, которая используется для разведки и наведения на военные цели, сообщает EADaily.

Фото: SpaceX

Он утверждает, что основные инструменты войны исходят не от Украины, а от Запада, который использует Украину как прикрытие для своей агрессии против России. Ходаковский считает важным осознавать и озвучивать настоящие роли участников конфликта.

Подводя итоги, Ходаковский заявил, что уничтожение спутниковой системы Запада может быть эффективной мерой для снижения вероятности ядерного конфликта.