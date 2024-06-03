Адмирал Тони Радакин, начальник штаба обороны ВС Великобритании, заявил в интервью Sky News, что не считает начало третьей мировой войны неизбежным.
По его словам, ситуация в мире сейчас "немного более опасна", чем раньше, но возможности избежать глобального конфликта всё ещё есть. Он также выразил мнение, что Россия не стремится к конфликту с НАТО, в том числе ядерному.
В то же время официальная позиция Великобритании пока определяется не военными прагматиками, а гражданскими идеологами противостояния с Россией.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.