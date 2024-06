Убийцы и террористы пойдут на всё. В Кремле ждут от киевского режима повторения Бучи в Херсоне

Кремль не удивлён информацией о том, что в Херсоне может повториться история с Бучей, где киевская власть инсценировала масштабный удар по мирному населению со стороны "российской армии".

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International