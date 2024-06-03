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Убийцы и террористы пойдут на всё. В Кремле ждут от киевского режима повторения Бучи в Херсоне

В Кремле не удивлены новостью о подготовке ВСУ "Бучи-2" в Херсоне

Силовые структуры

Кремль не удивлён информацией о том, что в Херсоне может повториться история с Бучей, где киевская власть инсценировала масштабный удар по мирному населению со стороны "российской армии".

В Кремле не удивлены новостью о подготовке ВСУ "Бучи-2" в Херсоне
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что киевский режим "не гнушается информационными подлогами".

"Помним информационную операцию с инсценировкой в Буче. Так оно и было — это именно инсценировка, дезинформация, ложь по-русски. Киев это уже неоднократно делал", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Бойцы пророссийского подполья из подконтрольной Киеву территории сообщили, что Киев в Херсоне готовит инсценировку гибели мирных граждан. Для этого туда уже приехали "специалисты", которые снимут такое видео, а потом военные корреспонденты распространят это.

Данная группа прошла подготовку под руководством американских и британских инструкторов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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